Suomalaisia uutispalveluita

Pohjoissatakuntalehti.fi ei ole enää saatavilla täällä. Kokeile sijaan oivaseutu.fi.

Sanomalehdet

Suomesta löytyy paljon erilaisia uutissivustoja. Monet näistä ovat keskittyneet jonkin tietyn alueen uutisiin, mutta tietysti ne tarjoavat myös ajankohtaisia uutisia ympäri maailmaa. Monet Suomessa ilmestyvät iltapäivälehdet tarjoavat uutisia kattavasti eri aihealueilta ympäri Suomea, kun taas aamuisin ilmestyvät sanomalehdet ja niiden verkkoversiot keskittyvät enemmän paikallisiin uutisiin. Suomen tunnetuin ja suurin uutispalvelu on YLE (Yleisradio), joka on valtakunnallinen viestintäyhtiö. YLE on valtion omistuksessa ja se tarjoaa kattavasti sisältöä omilla tv-kanavillaan, radiokanavilla sekä verkossa. Muita tunnettuja suomalaisia mediataloja ovat Sanoma Oyj sekä Alma Media.

Sanomalehdissä löytyy paljon paikallisia eroja. Levikiltään suurin Suomessa ilmestyvä sanomalehti on Helsingin Sanomat ja sitä julkaisee Sanoma Oyj. Se ilmestyy Uudellamaalla ja erityisesti Helsingissä. Helsinki on Suomen suurin kaupunki ja siksi levikkikin on suuri.

Toinen levikiltään suuri lehti on Aamulehti, joka keskittyy erityisesti Tampereen alueen uutisiin ja tarjoaa uutisia myös muualta. Myös erityisesti urheilu-uutisissa seurataan Tampereen urheilijoita sekä urheilujoukkueita, koska ne kuuluvat oleellisesti paikallisuutisiin.

Oulun alueen ja Pohjois-Pohjanmaan uutisiin keskittyvä Kaleva on myös melko suuri levikiltään. Kaleva käsittää paikallisuutisina hieman suuremman alueen, koska Kalevaa tilataan laajemmalla alueella, kuin esimerkiksi Helsingin Sanomia Helsingissä. Esimerkiksi moni Talvalkoskella asuva pitää Kalevaa paikallislehtenään, vaikka välimatkaa Ouluun on yli 100 kilometriä. Kaleva tarjoaa monipuolisia uutispalveluita myös verkossa, niin ilmaisia kuin maksullisiakin.

Tv-, radio- ja muut mediakanavat

Suurimmat mediatalot YLE, Sanoma Oyj ja Alma Media omistavat useita mediakanavia, jotka tuottavat monipuolista sisältöä kuluttajille. YLE:llä on tv-kanavat 1 ja 2 sekä lisäksi YLE FST ja YLE Teema. Sanoman omistuksessa on Nelonen Media, jonka tv-kanavia ovat mm. Nelonen, JIM, Liv ja Hero. Lisäksi Sanoma omistaa suositun suoratoistopalvelun Ruudun. Alma Media puolestaan omistaa monia iltapäivä- ja aikakausilehtiä, mm. Iltalehti, Kauppalehti ja Talouselämä. Lisäksi Alma Media vastaa suosituista internetin vuokraus- ja ostopalveluista Etuovi.com sekä Autotalli.com.